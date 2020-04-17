معطياتُ الإصابات بفيروس كورونا في المجتمع العربي بالنقب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصدرت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، بيانا أوضحت فيه أن الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ في المجتمع العربي بالنقب بلغت 51، تشمل المتعافين، لافتة إلى أن رهط سجّلت 63 حالة، وكسيفه 7 حالات، و3 حالات في القصوم.

وسُجّلت حالة واحدة في كل من عرعره النقب وتل السبع، واللقية، وواحة الصحراء، بالإضافة إلى إصابة واحدة في القرى غير المعترف بها.

وأوضحت الوزارة أن فحوصات الأسبوع القادم، ستكون وفق الترتيب التالي:

يوم الأحد 19.04؛ أبو تلول - "كلاليت".

يوم الإثنين 20.04؛ أبو تلول -"كلاليت".

يوم الثلاثاء 21.04؛ السيد -"كلاليت".

يوم الأربعاء 22.04؛ السيد - "كلاليت".

يوم الأربعاء 22.04؛ تل السبع.

يوم الأربعاء 22.04؛ حورة.

يوم الأربعاء 22.04؛ عرعرة .

يوم الخميس 23.04؛ وادي النعم - "كلاليت".

وفي رهط، ستكون الفحوصات كل أيّام الأسبوع.

عدد المصابين في المجتمع العربي

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن "تسجيل الحالات في التقرير هو حسب العناوين المسجلة في وزاره الداخلية وليس حسب مكان السكن الفعلي".

وفي ما يتعلّق بالمتعافين، أوضحت الوزارة أن "إجمالي المتعافين"، بلغ 9 حالات؛ 4 منها في رهط، و2 في القصوم، و2 في كسيفة، وواحدة في قديرات الصانع.

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وذكرت أن إجمالي الفحوصات للمجتمع العربي في النقب، قد بلغ 2326، توزّعت على النحو التالي:

رهط: 1439

كسيفة: 199

اللقية: 92

حورة: 64

عرعرة النقب: 110

شقيب السلام: 40

تل السبع: 84

قرى القصوم: 86

قرى واحة الصحراء: 74

القرى غير المعترف بها: 138

بدورها، أعلنت الغرفة المشتركة للطوارئ في النقب، أن الأماكن التي سُجلّت فيها إصابات؛ "أمام مرحلة حاسمة بعد التسهيلات الحكوميّة لعجلة الاقتصاد"، مشددة على أن "المطلوب الآن الحفاظ أكثر على إجراءات الوقاية واتباع تعليمات (وزارة) الصحّة والابتعاد عن التجمهر".

وذكرت الغرفة المشتركة أن "الحكومة أعلنت في أعقاب جلسة مطولة لها مساء الأمس أنها ستبدأ بتسهيلات للقطاع الصناعي والتجاري، والعمل والعودة من جديد بشكل تدريجي للوضع الطبيعي للقطاع العام والخاص وفق تقييدات ستقرر حتى مساء السبت"، مضيفة: "لا (نريد أن) تعود علينا هذه التسهيلات بانتشار أوسع للوباء".

وتابعت في البيان ذاته: "الغرفة المشتركة للطوارئ تتوجه إلى الأهل الكرام في ربوع النقب بالمحافظة على وسائل الوقاية أكثر من ذي قبل وخاصة وضع القفازات والكمامات، والتباعد الاجتماعي، لما فيه أخذ الحيطة والحذر".

ووصل عدد المصابين العرب بفيروس كورونا، صباح اليوم، الجمعة، إلى 505 مصابين، بزيادة 45 حالة جديدة عن الأمس، بحسب ما أعلنت الهيئة العرب للطوارئ.

وتقدّر نسبة الارتفاع بـ10%، بينما بلغ مجمل عدد الفحوصات في المجتمع العربي نحو 25088، مع زيادة في عدد الفحوصات تقدّر بـ 2588 فحصا، لتشكّل نسبة الفحوصات في المجتمع العربي ما يقارب 11.5% من مجمل عدد الفحوصات في البلاد، والذي بلغ 214524.