شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد إجراءات الطوارئ في واشنطن إلى 15 مايو والان نبدء بالتفاصيل
كما أعلنت باوسر، عبر حسابها الرسمي في تويتر، إغلاق المدارس لكل الفترة المتبقية من العام الدراسي، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس.
وأكدت عمدة واشنطن أن لبس الأقنعة الواقية أصبح متطلباً في العديد من الأماكن كالفنادق وسيارات الأجرة، وأماكن وبيع الأطعمة، مشددةً على ضرورة لبسها في المواصلات العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر تمديد إجراءات الطوارئ في واشنطن إلى 15 مايو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.