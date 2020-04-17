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تمديد إجراءات الطوارئ في واشنطن إلى 15 مايو

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أصدرت عمدة واشنطن العاصمة موريل باوسر قراراً اليوم بتمديد إجراءات الطوارئ للصحة العامة لمواجهة ، إلى تاريخ 15 مايو المقبل.

كما أعلنت باوسر، عبر حسابها الرسمي في تويتر، إغلاق المدارس لكل الفترة المتبقية من العام الدراسي، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس.

وأكدت عمدة واشنطن أن لبس الأقنعة الواقية أصبح متطلباً في العديد من الأماكن كالفنادق وسيارات الأجرة، وأماكن وبيع الأطعمة، مشددةً على ضرورة لبسها في المواصلات العامة.

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