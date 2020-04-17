شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل امرأة وطفلين في قصف حوثي بالبيضاء والان نبدء بالتفاصيل
وأكدت مصادر محلية مقتل امرأة وطفلتها وطفل آخر وجرح آخرين من المدنيين بينهم امرأة إثر قصف شنته مليشيا الحوثي استهدف منازل السكان وسوق منطقة العقلة في مديرية الصومعة، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وفي محافظة الحديدة غرب اليمن شنت المليشيا الحوثية المدعومة من إيران هجومًا من أسلحة رشاشة على منازل السكان في مدينة حيس.
وقال مصدر عسكري يمني إن مليشيات الحوثي فتحت نيران أسلحتها الرشاشة اليوم الجمعة صوب الأحياء السكنية في وسط مركز المدينة، مما تسبب بحالة من الذعر والخوف في صفوف السكان وخاصة النساء والأطفال.
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