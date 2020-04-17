شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. روسيا تعتمد «الهيدروكسي كلوروكين» لعلاج «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أجازت الحكومة الروسية علاج المصابين بفيروس كورونا الجديد بعقار "الهيدروكسي كلوروكين" الخاص بعلاج الملاريا، والذي تثير فعاليته جدلا في العالم، وفق قناة euronews.

وأعطت الحكومة الروسية، أمس، توجيهات بهذا المعنى للهيئات الطبية، موضحة أن الصين قدمت لروسيا أكثر من 68 ألف عبوة من هذا العقار.

من جهتها، كلفت الوكالة الروسية لمراقبة الأجهزة الطبية مهمة المتابعة للتحقق من سلامة الدواء وفعاليته.

ويدعو أطباء ومسؤولون إلى استخدام هذا العقار على نطاق واسع حتى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصفه بأنه "هبة من السماء"، لكن الأوساط العلمية والهيئات الصحية تدعو إلى انتظار التحقق علميا من فعاليته محذرة من المخاطر على المرضى.

والكلوروكين كما الهيدروكسي كلوروكين، هو عقار يستخدم منذ عقود في علاج الملاريا. ولهذين العقارين آثار جانبية خطيرة خصوصا إذا تم إعطاؤهما بجرعات عالية أو معا مع أدوية أخرى، رغم أن لديهما مزايا مضادة للفيروسات.