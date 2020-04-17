'مورينا' تنقذ طفلها الصغير من فكي تمساح النيل

واستندت مورينا موسيسينيانا البالغة من العمر 30 سنة، حين هرعت لمساعدة ابنها المنكوب، إلى حكمة قديمة للتحكم بالزواحف عن طريق استخدام أصابعها لسد أنفه.

وقد تركت مورينا طفليها الصغيرين يلعبان تحت مظلة على ضفاف نهر روندي بالقرب من حديقة جوناريزو الوطنية في شرق زيمبابوي، وذهبت للصيد بالقرب منهما، عندما سمعت صراخا.



فتركت الأم معدات صيدها وأسرعت إلى ولديها لتجد المظلة تطفو في النهر وابنها بين فكي تمساح الذي يقوم بجره نحو الماء.

وقالت المرأة معلقة على ما حدث بعد ذلك: "ضغطت على أنفه (التمساح) بقوة، وهي معلومة تعلمتها من كبار السن منذ زمن طويل، إذا قمت بخنق التمساح من أنفه سيفقد قوته وهذا بالضبط ما فعلته. استخدمت ذراعي الأخرى لتحرير رأس طفلي من فكيه".