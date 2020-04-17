اكدت النائبة منى العبيدي، الجمعة، انها منتمية لتحالف القوى، فيما نفت انضمامها لاي تحالف اخر. وقالت العبيدي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "انني منضوية في تحالف القوى العراقية". واضافت "لم انضم الى أي تحالف أخر".

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كانت هذه تفاصيل خبر النائبة العبيدي: انا بتحالف القوى ولم انتمي لاي تحالف اخر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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