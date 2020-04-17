النائبة الجبوري تنفي الخروج من تحالف القوى: لم انتمي لأي تحالف أخر

نفت النائبة انتصار الجبوري، الجمعة، الخروج من تحالف القوى، فيما اشارت الى انها لم تنتمي لأي تحالف أخر. وقالت الجبوري في تغريدة لها تابعتها الخليج 365، "انني مؤمنة بتحالف القوى العراقية الذي تنتمي اليه وبمبادئه". ونفت " الانضمام لأي تحالف أخر أو كتلة أخرى وبأي مسمى كان".

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