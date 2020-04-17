مقتل 'ابو حفصه' شمالي بغداد

اعلنت قيادة عمليات بغداد، الجمعة، عن مقتل "ابو حفصه" شمالي العاصمة.

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "وفقاً لمعلومات دقيقة، تمكنت القوات الأمنية ضمن قيادة عمليات بغداد، من قتل احد الإرهابيين والمكنى ابو حفصه".

واضافت انه "بحسب المعلومات فإن هذا الإرهابي يشغل منصب ما يسمى عسكري منطقة المثنى/ شمال بغداد"، مشيرة الى ان "هذه العملية جاءت بعد نصب كمين محكم له في قرية البو عبدو بقضاء الطارمية شمالي العاصمة".