المدرب المساعد للصقور يطالب بتتويج فريقه بلقب الممتاز في حال الغاء الدوري

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2020-04-17 | 21:09
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طالب المدرب المساعد لفريق نادي القوة الجوية بكرة القدم، علي جبار، بتتويج فريق الصقور في حال الغاء الدوري الممتاز.
وقال جبار عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، "الان كمحب وليس مدرب، ان صح ما يقال وما يدار عن الغاء الدوري فمن الحق والواجب تسمية بطل الدوري لمن تصدر الدوري في البداية وعند استئنافه مرة ثانية فأن لم يكن فهناك مؤامرة أو أبخاس حق علناً".
الدوري الممتاز توقف مطلع الموسم بسبب التظاهرات التي شهدتها البلاد مطلع تشرين الأول 2019، لكنه تم استئنافه مرة أخرى بـ15 فريقاً منتصف شهر شباط الماضي، ليعود ويتوقف مجدداً بعد مرور 5 جولات، بسبب جائحة كورونا.
ولعب الصقور 4 مباريات، حصد من خلالها 10 نقاط وضعته في المركز الثاني خلف النفط، الذي جمع 11 نقطة من 5 مباريات.
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