منتج يكشف حمل نانسي عجرم (فيديو)

كشف المنتج الفني، صادق الصباح، عن مفاجأة تتعلق بالفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، وهي حملها في طفل رابع.
وتابع: "كانت تتمنى جدا أن تأتي لكي تصور معنا، وعندما سجلت كانت مازالت أزمة التعبئة العامة قائمة، فقلنا خلاص كما أعتقد أنها حامل، ربنا يقومّها بالسلامة".
وكان سيشكل ظهور نانسي عجرم في مسلسل "سكر زيادة" أول تجربة لها في مجال التمثيل.
ولنانسي عجرم 3 فتيات من زوجها طبيب الأسنان، فادي الهاشم، هن ميلا وإيلا وليا.
ولم يصدر من نانسي عجرم أي بيان رسمي لتأكيد أو نفي خبر حملها الرابع.
ويشارك في بطولة مسلسل "سكر زيادة" إلى جانب نبيلة عبيد ونادية الجندي، سميحة أيوب وهالة فاخر، إلى جانب عدد كبير من النجوم، الذين يظهرون كضيوف شرف، منهم أحمد السقا وبيومي فؤاد وجومانة مراد وروجينا ولقاء الخميسي والمطرب الشعبي عبد الباسط حمودة وحمدي الميرغني وصبري فواز وسليمان عيد.
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