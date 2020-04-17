انت الان تتابع تسجيل عدد قياسي من حالات التعافي في إيطاليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

أعلنت إيطاليا الجمعة تعافي 2563 مصاباً بكوفيد-19 خلال يوم واحد، ما يعد رقما قياسيا منذ بداية الوباء الذي أودى بحياة نحو 23 ألف شخص في هذا البلد.

وقال قائد الدفاع المدني أنجيلو بوريلي إنه تم تسجيل "الرقم الأعلى لحالات الشفاء منذ بداية الأزمة"، لكن ذلك جاء بالتوازي مع إحصاء 575 وفاة خلال 24 ساعة.

وبلغ عدد المصابين يوم الجمعة قرابة 107 آلاف، أي بزيادة 355 إصابة. وانخفضت الإصابات في عدة مناطق، من بينها تورينو وروما ونابولي.

وحققت إيطاليا رقما قياسيا آخر، حيث أجرت الأجهزة الصحية أكثر من 65 ألف فحص خلال يوم. وتبين إصابة 5 بالمئة من المفحوصين، وهو ما يمثل "مؤشرا على فعالية التدابير المتخذة في ما يخص الحجر لاحتواء العدوى"، وفق ما أفاد بوريلي.

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وأضاف المسؤول خلال مؤتمر صحافي "يوم 3 نيسان/ابريل، كان يوجد 4068 مريضاً في العناية المركزة، اليوم يزيد الرقم قليلا عن 2800".

وأشار قائد الدفاع المدني إلى أن المؤتمرات الصحافية المنعقدة بصفة يومية منذ بداية الأزمة، ستنعقد مستقبلا يومي الاثنين والخميس فقط.

وكشف المعهد الأعلى للصحة الجمعة أن 10 بالمئة من المصابين في إيطاليا ينتمون إلى الطواقم الطبية، وأن ثلثيهم من النساء.

وقالت نقابة الأطباء في بيان الخميس إن الوباء قتل 125 طبيبا في البلاد.