شكرا لقرائتكم التحالف: 114 خرقاً حوثياً للهدنة في 24 ساعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الجمعة، أن انتهاكات ميليشيا الحوثي للهدنة بلغت 114 خلال 24 ساعة.
وقال: "نطبق أقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك مع حق الرد المشروع لحالات الدفاع عن النفس في الجبهات".
كما أضاف: "ملتزمون بالهدنة وندعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن".
وكان التحالف أعلن أمس الخميس، أن انتهاكات ميليشيا الحوثي للهدنة بلغت 100 اختراق خلال 24 ساعة، وشملت الأعمال العدائية العسكرية، واستخدام كافة أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة.
يذكر أن تحالف دعم الشرعية في اليمن كان قد أعلن في الثامن من أبريل وقفاً شاملاً لإطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين لمواجهة تبعات تفشي فيروس كورونا.
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