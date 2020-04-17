السعودي: تأجيل زيارة دياب لموقع المستشفى التركي في صيدا

أعلن رئيس ​بلدية صيدا​ ​محمد السعودي​، تأجيل زيارة رئيس ​الحكومة​ الدكتور ​حسان دياب​، التي كانت مقررة غدا لموقع ​المستشفى التركي​ في ​مدينة صيدا​، إلى موعد لاحق يحدد في حينه.

وأشار بيان لمكتب السعودي إلى أنه "في غمرة الإعداد لزيارة دياب لموقع المستشفى التركي التخصصي للحروق والصدمات في مدينة صيدا، من أجل إطلاق الأعمال في عملية إعادة التجهيز وبالتالي البدء بالتشغيل، طرأت بعض التعقيدات التي حدت بي التمني عليه تأجيل زيارته لموقع المستشفى حتى موعد لاحق يحدد في حينه. إنني بإسم بلدية صيدا أتقدم ببالغ الشكر والتقدير لدياب على كريم إهتمامه، وسعيه الحثيث من أجل إعادة تجهيز هذا المستشفى الذي تعلق مدينة صيدا الكثير على إطلاق عملية إعادة تجهيزه والبدء بتشغيله".