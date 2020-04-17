تشهد ​ساحة النور​ في ​طرابلس​ على الرغم من انتشار ​فيروس كورونا ​ في ​لبنان​ وإعلان التعبئة العامة تجمعا لعدد من المواطنين الذين يحتجون على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد".

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كانت هذه تفاصيل خبر تجمع عدد من المواطنين في ساحة النور بطرابلس احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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