أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الجمعة، تسجيل 171 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد، جميعهم مصريون.

وقالت الوزارة، في بيان مساء اليوم، إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس المسبب لمرض "كوفيد -19"، حتى الجمعة، هو 2844 حالة من ضمنهم 646 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل.

وأكد البيان أن جميع المصابين بالفيروس في مستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأوضحت الوزارة أنها أحصت 9 حالات وفيات إضافية مقارنة بأمس الخميس. وهو ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 205 حالات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصر تعلن تسجيل 171 إصابة جديدة بكورونا و9 وفيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.