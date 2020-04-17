847 وفاة إضافية بكورونا في بريطانيا خلال 24 ساعة

سجّلت السلطات الصحية في بريطانيا، اليوم الجمعة، 847 وفاة إضافية في المستشفيات حيث يعالج المصابون بفيروس كورونا المستجد.

وهو ما يعني انخفاض طفيف عن حصيلة وفيات أمس الخميس التي سجلت 861.

بإضافة حصيلة وفيات الجمعة، يرتفع العدد الإجمالي للوفيات في المملكة المتحدة إلى 14576.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس 108692، بارتفاع 5599 عن أمس الخميس، بحسب وزارة الصحة.

وأعلنت الحكومة البريطانية، أمس الخميس، تمديد إجراءات الحجر المنزلي وإغلاق المحلات التجارية والمدارس.

وقال وزير الخارجية دومينيك راب، الذي يتولى مهام رئيس الوزراء بوريس جونسون منذ إصابته بالفيروس، إنّه يتوجب تمديد الإجراءات الحالية لمدة «ثلاثة أسابيع على الأقل».

في الأثناء، يواصل جونسون نقاهته في المقر الصيفي لرئيس الوزراء بعد خروجه من المستشفى إثر إصابته بفيروس كورونا.

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