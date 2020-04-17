عبد الرزاق حمد الله: لعل فرحة يعقوب بيوسف تأتينا

نشر الدولي المغربي السابق عبد الرزاق حمد الله تدوينة عبر حسابه الرسمي على “فايسبوك”، تحت عنوان “‫ولعل فرحة يعقوب بيوسف تأتينا يوما ما”.

وعبر اللعب المغربي، المحترف في صفوف فريق النصر السعودي، عن أمله في زوال الأزمة التي يعانيها المغرب، والعالم، بسبب تفشي فيروس كورونا، وأن الفرج قريب، مستدلا بقصة النبي يعقوب، الذي فرح بعودة النبي يوسف بعد سنوات من الألم.

وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع تدوينة اللاعب المغربي، راجين الله في تعليقاتهم زوال الأزمة الحالية بسرعة، وأن فرج الله قريب.

وكان اللاعب الدولي، عبد الرزاق حمد الله، قد أعلن، سابقا، التكفل بألف أسرة مغربية، للتشجيع على البقاء في المنازل، من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).