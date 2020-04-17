اليوبي: تتبعنا 13451 مخالطا.. ونسبة الحالات الخطيرة والحرجة للمصابين بكورونا تراجعت

سجل محمد اليوبي، مدير الأوبئة بوزرة الصحة، بداية تسجيل نسب مئوية أكثر ارتفاعا من الحالات التي لديها علامات سريرية بسيطة أو ليست لها علامات، مقابل تسجيل حالات أقل للمتكفل بها وهي في حالة صحية متطورة.

وأوضح المتحدث، في التصريح الصحافي اليومي، أن نسبة الذين تم اكتشافهم من دون أن تكون قد ظهرت عليهم علامات، انتقلت من 13 بالمائة في الأسبوع ما بين 30 مارس و5 أبريل، إلى 17 بالمائة في الأسبوع الذي يبتدأ من يوم 13 أبريل.

بينما، يضيف اليوبي، بالنسبة للحالات الخطيرة أو الحرجة، فانتقلت نسبتها المئوية ما بين نفس الفترتين، من 14 بالمائة إلى 9 بالمائة فقط.

وأشار اليوبي، إلى المجهود الذي يشكله البحث والتتبع الصحي لدى المخالطين، حيث وصل العدد الإجمالي للمخالطين الذين تم تتبعهم منذ بداية الوباء، إلى 13451 مخالطا، ومكنت عملية التتبع، من اكتشاف 1239 حالة مؤكدة من بين الـ2564 حالة مؤكد حتى مساء اليوم.

وفي الـ24 ساعة الأخيرة، مكن تتبع المخالطين من اكتشاف 111 حالة إضافية، من بين الـ281 حالة جديدة.

قالت وزارة الصحة إن 172 حالة جديدة من بين الحالات الـ281 المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية، سجلت في البؤر المتعلقة بالوحدات الصناعية والتجارية.

وأوضح محمد اليوبي، مدير الأوبئة بوزارة الصحة، أن بؤرة مدينة مراكش سجلت 142 حالة إضافية، من بين الـ281 حالة المسجلة بالمغرب خلال 24 ساعة.

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وأوضح المتحدث، قبل قليل في التصريح الصحافي اليومي، أن بؤرة مدينة فاس سجلت 19 حالة إضافية، ثم بؤرة صغيرة بالناظور، سجلت أربع حالات إضافية، وهي بؤرة عائلية، ثم بؤرة أخرى بنفس المدينة سجلت 3 حالات.

وتحدث اليوبي عن بؤرتين بمدينة طنجة، الأولى سجلت أربع حالات إصابة جديدة في وحدة صناعية، بينما لم تسجل في البؤرة الثانية أي إصابة، وبخصوص بؤرة الدار البيضاء الصناعية، لم تسجل أي إصابة جديدة.

وأوضح اليوبي، أن الارتفاع في عدد الاصابات بالمغرب، خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، يعود بالأساس، إلى الحالات التي سجلت مجتمعة في مختلف البؤر، مما أعطى تغييرا في التوزيع الجغرافي للإصابات بمختلف الجهات، حيث اقتربت جهة مراكش آسفي (26.6 بالمائة) من جهة الدار البيضاء السطات (27.4 بالمائة).

وأعلنت وزارة الصحة، عن ارتفاع عدد الوفيات بكورونا في المغرب إلى 135حالة، بعد تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 281 حالة، بعد تسجيل 32 حالات شفاء جديدة خلال 24 ساعة الماضية.

وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب إلى 2564 حالة، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم الجمعة، بعد تسجيل 281 حالة جديدة خلال 24 ساعة الماضية.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.