وزارة الصحة تكشف تفاصيل 7 بؤر لكورونا.. أخطرها بمراكش بمجموع 142 إصابة جديدة

قالت زارة الصحة إن 172 حالة جديدة من بين الحالات الـ281 المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية، سجلت في البؤر المتعلقة بالوحدات الصناعية والتجارية.

وأوضح محمد اليوبي، مدير الأوبئة بوزارة الصحة، خلال التصريح اليومي، أن بؤرة مدينة مراكش سجلت 142 حالة إضافية، من بين الـ281 حالة المسجلة بالمغرب خلال 24 ساعة.

وأوضح المتحدث، قبل قليل في التصريح الصحافي اليومي، أن بؤرة مدينة فاس سجلت 19 حالة إضافية، ثم بؤرة صغيرة بالناظور، سجلت أربع حالات إضافية، وهي بؤرة عائلية، ثم بؤرة أخرى بنفس المدينة سجلت 3 حالات.

وتحدث اليوبي عن بؤرتين بمدينة طنجة، الأولى سجلت أربع حالات إصابة جديدة في وحدة صناعية، بينما لم تسجل في البؤرة الثانية أي إصابة، وبخصوص بؤرة الدار البيضاء الصناعية، لم تسجل أي إصابة جديدة.

وأوضح اليوبي، أن الارتفاع في عدد الاصابات بالمغرب، خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، يعود بالأساس، إلى الحالات التي سجلت مجتمعة في مختلف البؤر، مما أعطى تغييرا في التوزيع الجغرافي للإصابات بمختلف الجهات، حيث اقتربت جهة مراكش آسفي (26.6 بالمائة) من جهة الدار البيضاء السطات (27.4 بالمائة).

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وأعلنت وزارة الصحة، عن ارتفاع عدد الوفيات بكورونا في المغرب إلى 135حالة، بعد تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال محمد اليوبي، مدير الأوبئة بوزارة الصحة، إن عدد حالات الشفاء من كورونا في المغرب، ارتفع إلى 281 حالة، بعد تسجيل 32 حالات شفاء جديدة خلال 24 ساعة الماضية.

وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب إلى 2564 حالة، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم الجمعة، بعد تسجيل 281 حالة جديدة خلال 24 ساعة الماضية.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.