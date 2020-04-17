عاجل.. ارتفاع عدد المصابين بكورونا بالمغرب إلى 2564 حالة.. 281 إصابة في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، قبل قليل، عن تسجيل 281 إصابة جديدة بفيروس كرورونا في المغرب، في الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الإصابات إلى 2564 حالة، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم الجمعة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين، الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
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