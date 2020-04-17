بايرن ميونخ يقدم عرضا “ضخما” لضم النجم المغربي أشرف حكيمي

قدم النادي الألماني بايرن ميونخ عرضا ضخما للظفر بخدمات النجم المغربي، أشرف حكيمي، لاعب بوروسيا دورتموند، والمعار من النادي الإسباني ريال مدريد منذ موسمين.
وحسب إذاعة “أوندا سيرو” الإسبانية، فإن بايرن ميونخ بدأ مفاوضاته بالفعل مع حكيمي، لإقناعه بالتحول إلى ملعب أليانز أرينا وقدم للاعب عرضا ضخما براتب سنوي يبلغ 7 ملايين أورو.
يأتي ذلك في ظل التقارير، التي تفيد برغبة النادي الملكي في الإبقاء على الظهير المغربي داخل ملعب سانتياغو برنابيو، بتمديد عقده حتى عام 2025.
من جهته، يسعى دورتموند إلى التفاوض مع مسؤولي نادي ريال مدريد، لإقناعهم بضم اللاعب نهائيًا فور نهاية فترة إعارته.
وقدم المغربي أشرف حكيمي مستويات مبهرة، خلال فترة إعارته من ريال مدريد لبوروسيا دورتموند، وسط اهتمام كبير، أيضا، من باريس سان جيرمان، وتشيلسي بضمه.
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