عدد المصابين بفيروس كورونا يتجاوز المليونين ومائة ألف شخص في 210 دول وشفاء 25% منهم

تجاوزعدد المصابين بفيروس كورونا المستجد المليونين ومائة ألف مصاب، وشفاء أزيد من نصف مليون شخص حول العالم، حسب آخر التقارير، والاحصائيات.

وتجاوز عدد حالات الشفاء في العالم 550,453 حالة بنسبة 25 في المائة من إجمالي الإصابات في 210 دول حول العالم منذ أن تم الإعلان عن الإصابات الأولى في الصين في دجنبر عام 2019.

وحسب وكالة “رويترز”، فإنه إلى حدود، صباح اليوم الجمعة، تم الإبلاغ عن أكثر من 2.14 مليون إصابة مؤكدة، بينما توفي 143,744 شخصا جراء مرض “كوفيد-19”.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية الدول، التي سجلت أعلى عدد في الإصابات، والوفيات، حيث بلغ عدد المصابين بكورونا 668,079، فيما وصل عدد الوفيات إلى 33,284، تليها إسبانيا في المرتبة الثانية، حيث سجلت 182,816 إصابة، و19,130 وفاة، وجاءت إيطاليا بالمرتبة الثالثة، إذ سجلت 168,941 إصابة، و22,170 حالة وفاة.