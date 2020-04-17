16 وفاة بكورونا في الجزائر و9 وفيات في مصر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت السلطات الجزائرية، الجمعة، تسجيل 16 وفاة بفيروس كورونا، ما يرفع الإجمالي إلى 364، فيما أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء الجمعة، ارتفاع وفيات كورونا إلى 205 بعد تسجيل 9 حالات.

وقال الناطق باسم خلية الأزمة بوزارة الصحة الجزائرية، جمال فورار، في الإيجاز اليومي لحصيلة كورونا، إنه "تم تسجيل 16 وفاة و150 إصابة بالفيروس، ترفع الإجمالي إلى 2418 إصابة من ضمنها 364 وفاة".

وأوضح فورار، أن عدد المتعافين من الفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة بلغ 63، ليصل الإجمالي إلى 864.

والمتوفون والمتعالفون محسوبون من إجمالي الإصابات، كما أن الجزائر هي الأعلى عربيا من حيث معدل الوفيات بكورونا.

وفي مصر، تم تسجيل 171 إصابة بالفيروس ليبلغ إجمالي الإصابات 2844، وأعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء الجمعة، ارتفاع وفيات كورونا إلى 205 بعد تسجيل 9 حالات.

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وقالت الوزارة، في بيان، إنه تم تسجيل 171 إصابة بالفيروس ليبلغ إجمالي الإصابات 2844.

وتعد هذه أكبر حصيلة يومية للإصابات منذ الإعلان عن اكتشاف كورونا بمصر.

وأوضح البيان أن إجمالي الإصابات بينها 205 وفاة و646 حالة تعافي.

وفي 14 شباط/ فبراير الماضي، أعلنت مصر عن أول إصابة بالفيروس، كما اتخذت إجراءات احترازية للحد من انتشاره، كتعليق الدراسة، ومنع الصلوات وصلاة الجماعة في المساجد، وفرض حظر تجوال جزئي.

وحتى مساء الجمعة، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونين و227 ألفا، توفي منهم قرابة 150 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 563 ألفا، بحسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص في رصد أعداد ضحايا الجائحة.