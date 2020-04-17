لبنان: احتجاجات بطرابلس تندد بالأوضاع المالية المتردية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نفذ عشرات اللبنانيين اليوم، الجمعة، لليوم الثاني على التوالي، وقفة احتجاجيّة في مدينة طرابلس، تنديدًا بالأوضاع الماليّة المتردية في البلاد.

وبحسب وكالة الأناضول، طالب المحتجون المحتشدين في "ساحة النور" بالمدينة (شمال) بضرورة وضع حدّ للفساد المستشري في البلاد، وضبط الغلاء في الأسعار التي تشهد ارتفاعًا كبيرا الأمر الذي انعكس على قدرة المواطن الشرائية.

وشدّد المحتجون على أن "الاعتصامات ستبقى قائمة"، مؤكّدين أن "الثورة لم تنتهِ". كما دعا المحتجون وزارة الاقتصاد وحماية المستهلك إلى "التدخل السريع للحد من التلاعب بأسعار المواد الاستهلاكية والغذائية ".

Advertisements

وبالتزامن مع ذلك، قطع عشرات المحتجين إحدى طرقات منطقة تعلبيا (بمحافظة بقاع لبنان/ شرق)، احتجاجا على تردي الأوضاع الاجتماعية، وفق وكالة الأناضول.

وتجاوزت قيمة العملة اللبنانية عتبة 3 آلاف مقابل الدولار الأميركي الواحد في السوق غير الرسمية (السوداء)، مقارنة بسعر الصرف الرسمي البالغ نحو 1500 ليرة، وفق مصرفيين.

ويزيد من صعوبة الوضع، أن لبنان يشهد منذ 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، احتجاجات شعبية ترفع مطالب سياسية واقتصادية، ويغلق مشاركون فيها من آن إلى آخر، طرقات رئيسية ومؤسسات حكومية.