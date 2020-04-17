أم الفحم: 163 فحصا للكورونا اليوم ودعوات للتكثيف منها

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أجري في أم الفحم، 163 فحصا في نقطة الكورونا التي أقيمت اليوم، الجمعة، في السوق البلدي بالمدينة، بينما جرى إجراء 81 فحصا للكورونا أمس، الخميس.
ومن المقرر استئناف فحوصات الكورونا غدا، السبت، في السوق البلدي من الساعة الحادية عشر صباحا وحتى السادسة مساء.
وتواجد خلال سير نقطة الفحص اليوم، كل من رئيس البلدية د. سمير محاميد، النائب عن القائمة المشتركة د. يوسف جبارين، وعن لجنة الطوارئ الطبية د. عبد الكريم إغبارية، حيث أكدوا أن "هذه الأعداد من الفحوصات غير كافة وأنه من أجل معرفة وضعنا العام ومدى انتشار الفيروس في أم الفحم والمنطقة فنحن بحاجة إلى الكثير من الفحوصات، وبدون ذلك لا يمكننا معرفة مدى تفشي الفيروس بين أهالي المنطقة".
كما ناشدوا المواطنين بالقول "نرجو من أهلنا في أم الفحم والمنطقة، الاتصال بنجمة داود الحمراء أو التسجيل في الموقع أو الاتصال على هاتف البلدية 106 من أجل التسجيل وحجز الأدوار، علينا جميعا كسر حاجز التردد أو الحياء أو الخوف والتوجه بأسرع وقت من أجل القيام بالفحص".
واختتموا بالقول "الخروج من هذه الأزمة هو فقط بمساعدة ومشاركة المواطنين وأخذ دورهم في إجراء الفحوصات".
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