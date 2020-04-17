شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: 171 إصابة جديدة بـ«كورونا» ووفاة 9 والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 171 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، جميعهم مصريون، ووفاة 9 حالات.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد اليوم، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 891 حالة، من ضمنهم الـ 646 متعافيًا.

وأشار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم هو 2844 حالة من ضمنهم 646 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و205 حالات وفاة.