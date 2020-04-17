شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تبلغ روسيا ضرورة انضمام الصين لإتفاقية الحد من التسليح والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن وزير الخارجية مايك بومبيو أبلغ نظيره الروسي اليوم الجمعة بأن أي محادثات مستقبلية للحد من التسلح يجب أن تركز على اقتراح أمريكي لاتفاقية جديدة للحد من التسلح تشمل روسيا والصين.

وقال البيان "شدد وزير الخارجية على أن أي محادثات مستقبلية للحد من التسلح يجب أن تستند إلى رؤية الرئيس ترامب لاتفاقية ثلاثية للحد من الأسلحة تشمل كلا من روسيا والصين".