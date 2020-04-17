العثور على أضخم وحش بحري في العالم... فيديو

وثق باحثون أستراليون من معهد " SOI" أضخم وحش بحري في العالم، وهو سحاري (طائفة من اللافقريات البحرية) يبلغ طوله نحو 47 مترا (أي طوله ضعف طول الحوت الأزرق).
ويعيش المخلوق المائي الفريد على عمق نحو 630 مترًا قبالة الساحل الغربي لأستراليا. وأشار الباحثون إلى أن هذا النوع والحجم من السحاري يتطور لعقود، وأن ما تم العثور عليه إلى الآن كان أصغر بكثير.
السحاري يوحي بأنه منفرد ولكنه عبارة عن مستعمرة من عدة وحدات وتكون شفافة، كما أنها تتغذى على الحيوانات البحرية الأخرى والأسماك.
السحاري يوحي بأنه منفرد ولكنه عبارة عن مستعمرة من عدة وحدات وتكون شفافة، كما أنها تتغذى على الحيوانات البحرية الأخرى والأسماك.
واستخدم العلماء روبوت يدعى " SuBastian" لمراقبة هذا الوحش الضخم، ووفقا لهم فإن اكتشاف هذا المفترس العملاق له عواقب مهمة على حماية النظام البيئي تحت الماء.
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