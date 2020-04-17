النقل تعلن جدول الرحلات الجوية الاستثنائية ليوم غد

وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "الرحلة الأولى ستكون لقطاع (بغداد-مشهد -بغداد) ضمن الرحلة الاستثنائية الاولى الخاصة بإعادة العراقيين العالقين في ايران".

وأضافت أن "الرحلة الاستثنائية الثانية ستكون لقطاع (بغداد-بيروت-بغداد ) لإعادة العراقيين العالقين في لبنان".



وأوضحت الوزارة، أن "آخر رحلة ضمن جدول رحلات ليوم غدا ستكون لقطاع (بغداد-قاهرة -بغداد) لإعادة العراقيين العالقين في مصر ".