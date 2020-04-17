النقل تعلن جدول الرحلات الجوية الاستثنائية ليوم غد

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أعلنت وزارة النقل العراقية، الجمعة، عن جدول رحلات الخطوط الجوية العراقية الاستثنائية ليوم غد السبت,
وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "الرحلة الأولى ستكون لقطاع (بغداد-مشهد -بغداد) ضمن الرحلة الاستثنائية الاولى الخاصة بإعادة العراقيين العالقين في ايران".
وأضافت أن "الرحلة الاستثنائية الثانية ستكون لقطاع (بغداد-بيروت-بغداد ) لإعادة العراقيين العالقين في لبنان".
وأوضحت الوزارة، أن "آخر رحلة ضمن جدول رحلات ليوم غدا ستكون لقطاع (بغداد-قاهرة -بغداد) لإعادة العراقيين العالقين في مصر ".
وأضافت أن "الرحلة الاستثنائية الثانية ستكون لقطاع (بغداد-بيروت-بغداد ) لإعادة العراقيين العالقين في لبنان".
وأوضحت الوزارة، أن "آخر رحلة ضمن جدول رحلات ليوم غدا ستكون لقطاع (بغداد-قاهرة -بغداد) لإعادة العراقيين العالقين في مصر ".
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