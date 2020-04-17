نفى مسؤول مكتب الشهداء والجرحى في اللواء الثاني بالحشد الشعبي عبد الحسن الحيدري، الجمعة، ما تم تداوله اليوم في بعض وسائل الاعلام وصفحات التواصل الاجتماعي عن وجود حالات اصابة بين صفوف المتطوعين من منتسبي الفرقة بفايروس كورونا ونقل إعلام الحشد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، عن الحيدري قوله، إن "المتطوعين لدفن جثامين المتوفين بجائحة كورونا الوبائي في مقبرة وادي السلام الجديدة بالنجف الاشرف بحالة صحية وهمة عالية وانهم يتخذون كافة الإجراءات الوقائية المطلوبة”.



وأضاف أن “منتسبي اللواء الثاني بالحشد الشعبي سيبقون جنودا أوفياء لخدمة العراق والدفاع عن المقدسات وخدمة المجتمع بكافة الظروف ورهن إشارة المرجعية الدينية العليا المتمثلة بالإمام السيد علي السيستاني دام ظله وتوجيهات سماحة الشيخ طاهر الخاقاني آمر اللواء الثاني”.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحشد الشعبي ينفي وجود حالات إصابة بكورونا بين المتطوعين بدفن ضحايا الفيروس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.