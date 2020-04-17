شفاء أربعة مصابين بفايروس كورونا في ذي قار

أعلنت دائرة صحة ذي قار، اليوم الجمعة، عن تسجيل شفاء أربع حالات جديدة مصابة بفايروس كورونا المستجد.
وقال مدير الدائرة الدكتور عبد الحسين الجابري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "نتائج الفحص المختبري لمختبر الصحة العامة في بغداد وللمرة الثانية على التوالي أثبتت شفاء أربع حالات جديدة مصابة بفايروس كورونا المستجد".
وأوضح الجابري، أن "حالة الشفاء الأولى هي لمصابة من سكنة منطقة الثورة في الناصرية، والحالات الثلاث الاخرى هي لمصابين من سكنة منطقة السايح في الناصرية".
وأوضح الجابري، أن "حالة الشفاء الأولى هي لمصابة من سكنة منطقة الثورة في الناصرية، والحالات الثلاث الاخرى هي لمصابين من سكنة منطقة السايح في الناصرية".
وأضاف الجابري، أنه "مع شفاء هذه الحالات الأربع فقد بلغ عدد المصابين الذين اكتسبوا الشفاء التام ٢٣ حالة شفاء".
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