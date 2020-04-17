فرنسا تستبعد وجود أدلة تربط فيروس كورونا بمختبر في ووهان

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

استبعدت فرنسا اليوم الجمعة وجود أدلة حتى الآن تربط بين فيروس كورونا المستجد وعمل مختبر أبحاث بي4 في مدينة ووهان الصينية حيث بدأ الوباء الحالي.

وقال مسؤول بمكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "نود أن نوضح أنه حتى يومنا هذا لا يوجد دليل واقعي يدعم المعلومات التي تناقلتها الصحافة الأمريكية في الآونة الأخيرة ويثبت وجود صلة بين أصول مرض كوفيد-19 وعمل مختبر بي4 في ووهان بالصين".