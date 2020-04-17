رئيس البنك الدولي: زيادة التجارة ستخفف تداعيات الجائحة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - البنك الدولي

قال ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي اليوم الجمعة إنه يجدر بالدول أن تسمح بمزيد من التجارة لكي تتعافى من التباطؤ الاقتصادي الناجم عن جائحة فيروس كورونا، مضيفا أن لديه بواعث قلق من قيام الدول بتخزين إمدادات الغذاء.

وقال مالباس، متحدثا خلال مؤتمر صحفي بالفيديو، إنه يأمل ألا تفضي الجائحة إلى زيادة الحماية التجارية. وتابع "حري بالدول أن تسمح بالتجارة لتخفيف وقع الصدمة الناجمة عن التباطؤ الاقتصادي."