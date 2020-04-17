قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن وزير الخارجية مايك بومبيو أبلغ نظيره الروسي اليوم الجمعة بأن أي محادثات مستقبلية للحد من التسلح يجب أن تركز على اقتراح أمريكي لاتفاقية جديدة للحد من التسلح تشمل روسيا والصين.
وقال البيان "شدد وزير الخارجية على أن أي محادثات مستقبلية للحد من التسلح يجب أن تستند إلى رؤية الرئيس ترامب لاتفاقية ثلاثية للحد من الأسلحة تشمل كلا من روسيا والصين".
كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو لنظيره الروسي: أي محادثات للحد من التسلح يجب أن تشمل الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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