اختراق حساب الأميرة بسمة بنت سلمان.. ماذا حدث؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 أبريل 2020

الخليج 365 - متابعات

حذف حساب الأميرة بسمة بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود، تغريدات على تويتر تضمنت مناشدة مزعومة للعاهل السعودي الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بشأن تعرضها لسجن مفترض.

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ونشرت التغريدات قبل نحو يومين على الحساب وعلى حساب آخر باسم مكتب الأميرة الإعلامي لكنها جميعا حذفت اليوم الجمعة وهو ما يعزز وفقا لمعلقين ما كان قد جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن احتمال تعرض حساب الأميرة للاختراق .. وفق “إرم نيوز“.

ولم يعلق السعوديون كثيرا على ما ورد في التغريدات نظرا على ما يبدو لغياب أي تأكيد رسمي لصحة ما نسب فيها للأميرة.

ومع ذلك فقد اكتفى عدد من المعلقين السعوديين بالتعبير عن ثقتهم في قضاء المملكة وما يتخذه من إجراءات تطال الجميع بما في ذلك الأمراء ومختلف فئات المجتمع.

وكتب منصور السهلي: "في مملكة#سلمان_بن_عبدالعزيز القانون يطبق على الجميع ذكر او انثى بغض النظر من هو أو ابن من. #الاميره_بسمه".