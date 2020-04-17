مستشفى بيروت: نتيجة إيجابية لقادم من الخارج من 293 فحصا وشفاء 8 حالات

أعلن ​مستشفى بيروت الحكومي الجامعي​، في تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول ​فيروس كورونا​، أنه أجرى 293 فحصا مخبريا، وأن هذه الفحوصات أظهرت "نتيجة واحدة إيجابية لأحد اللبنانيين القادمين من الخارج. وأتت النتائج الأخرى، المتضمنة فحوصات الطاقم الطبي والتمريضي والفني في المستشفى والمرضى الذين كانوا على تواصل مع الطبيب المتمرن الذي تبينت اصابته بفيروس ​الكورونا​ بالأمس، سلبية".

وذكر أن مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بالفيروس والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى، وصل إلى 29 إصابة، وأنه تم استقبال 12 حالة مشتبها بإصابتها نقلت من ​مستشفيات​ أخرى.

كما أعلن تماثل 8 حالات للشفاء من الفيروس "بعد أن جاءت نتيجة فحص ال PCR سلبية في المرتين، وتخلصها من عوارض المرض كافة"، ليبلغ بذلك مجموع الحالات التي شفيت تماما من منذ البداية حتى تاريخه، 94 حالة. إضافة إلى "تحسن وضع المريض الذي كانت حالته حرجة، وتم نقله من العناية الفائقة إلى وحدة العزل".