الأمم المتحدة: يجب طباعة نقود جديدة لمساعدة أفريقيا في جائحة كورونا

حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الدائنين على "تجميد سداد الديون لجميع الدول النامية وليس فقط الدول الأشد فقرا"، محذراً من أن "دولا كثيرة تواجه صعوبة في الوفاء بسداد الديون بسبب الركود العالمي الناجم عن جائحة فيروس كورونا".
وأعلن غوتيريس أن القارة "بحاجة إلى ما يزيد على 200 مليار دولار لمواجهة الوباء وتخفيف آثاره الاقتصادية، ويجب على صندوق النقد الدولي أن يخصص حقوق سحب خاصة جديدة، وهي خطوة عارضتها الولايات المتحدة، ويماثل تخصيص حقوق سحب خاصة قيام بنك مركزي "بطباعة" نقود جديدة.
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