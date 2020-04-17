الأمم المتحدة: يجب طباعة نقود جديدة لمساعدة أفريقيا في جائحة كورونا

حث الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​، الدائنين على "تجميد سداد الديون لجميع الدول النامية وليس فقط الدول الأشد فقرا"، محذراً من أن "دولا كثيرة تواجه صعوبة في الوفاء بسداد الديون بسبب الركود العالمي الناجم عن جائحة ​فيروس كورونا​".

وأعلن غوتيريس أن القارة "بحاجة إلى ما يزيد على 200 مليار ​دولار​ لمواجهة الوباء وتخفيف آثاره الاقتصادية، ويجب على ​صندوق النقد الدولي​ أن يخصص حقوق سحب خاصة جديدة، وهي خطوة عارضتها ​الولايات المتحدة​، ويماثل تخصيص حقوق سحب خاصة قيام بنك مركزي "بطباعة" نقود جديدة.