مخزومي: الوزراء الحاليون افضل بمئة مرة من وزراء الحكومات السابقة

وجه رئيس حزب "الحوار" النائب ​فؤاد مخزومي، في حديث تلفزيوني، تحية للقضاة "الذين اصدروا قرارات قضائية ضد ​المصارف​ وتوجه الناس للقضاء ضروري في هذه المرحلة، وما قامت به ​الحكومة​ لناحية اجراءات الحظر المنزلي كانت خطوة جيدة ولو أتت متأخرة والوزراء الحاليون افضل بمئة مرة من وزراء الحكومات السابقة".

ولفت مخزومي، الى ان "الجهات السياسية التي تهاجم الحكومة الحالية كانت اصلا في الحكومات السابقة، فلماذا لم ينفذوا ما هو مطلوب منهم خلال وجودهم في الحكم، وبأي حق يقرر حاكم مصرف لبنان والمصارف وضع أيديهم على جنى عمر، وتعب الناس لينقذوا الوضع الذي خلقوه من خلال سياساتهم المالية".