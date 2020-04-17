البستاني: اللغة الحادة والاتهامات في الشوف لا تنتج حلولا

أشار النائب ​فريد البستاني​، إلى أن "اللغة الحادة التي سمعناها اليوم في ​الشوف​، و الاتهامات المتبادلة، لا تنتج حلولا، إنما تلبد الأجواء".

و دعا البستاني ، في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، الجميع إلى "تغليب لغة العقل و الحوار، لأن السفينة إذا غرقت نغرق جميعا معها، مع تشديدنا على أن التعرض ل​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ خط أحمر، فهو رمز البلاد".