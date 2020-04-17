البستاني: اللغة الحادة والاتهامات في الشوف لا تنتج حلولا

أشار النائب فريد البستاني، إلى أن "اللغة الحادة التي سمعناها اليوم في الشوف، و الاتهامات المتبادلة، لا تنتج حلولا، إنما تلبد الأجواء".
و دعا البستاني ، في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، الجميع إلى "تغليب لغة العقل و الحوار، لأن السفينة إذا غرقت نغرق جميعا معها، مع تشديدنا على أن التعرض لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون خط أحمر، فهو رمز البلاد".
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