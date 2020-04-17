السيد للحريري: أنا رفعت حصانتي إرفعها أنت ولاقيني في لاهاي

وجه النائب جميل السيد رسالة إلى رئيس الحكومة السابق "​سعد الحريري​ و​محمد زهير الصديق​ ومن يرغب، لقد قلت علنا وأكرر: ادعى أزلامك للتشهير بنا، أن محاضر لجنة التحقيق عثرت عندنا في 2005 على 27 مليون ​دولار​، وقلت: إذا كانت اللجنة كما تقولون، قد عثرت على 27 مليون دولار، فأكون قد قبضتها ثمنا لقتل الشهيد! ومجددا لأنكم كاذبون، رافع حصانتي، وبلطوا البحر".

وفي تصريح آخر على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أنه "يجب أن تعلم شيخ سعد، إني سبقتك بتحضير ملف للمحكمة الدولية، إنكم استندتوا زورا، لمحضر غير موجود بتحقيقات اللجنة، لإيهام الرأي العام زورا، بأنكم صادقون بمبلغ ال 27 مليون دولار، وإذا المرة الماضية "زمطوا بتزويرة محمد الصديق لاعتقالنا، هالمرة لأ"، أنا رفعت حصانتي، إرفعها أنت، ولاقيني في ​لاهاي​".