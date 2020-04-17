تحركات احتجاجية بطرابلس وقطع طريق تعلبايا لبعض الوقت

أفادت معلومات صحفية عن أن مجموعة من ​المحتجين​ على الظروف المعيشية والإقتصادية، قاموا بالتجمع في ​طرابلس​، كذلك أشارت المصادر إلى أنه تم ​قطع طريق​ تعلبايا لبعض الوقت قبل أن يقوم الجيش بفتحها وتفريق المتظاهرين.

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