صفير: الحل هو بيع أملاك الدولة ولكن بأموال من الخارج

أكد رئيس جمعية المصارف سليم صفير أن "الحل الذي نطرحه هو أن تبيع الدولة ممتلكاتها بأموال من الخارج وليس بأموال من داخل لبنان، لأننا إن بعنا تلك الممتلكات بالأموال من الداخل فلا نكون قد فعلنا شيئاً على الإطلاق".
واعتبر في تصريح تلفزيوني، أن "سيولة المصارف لدى المصرف المركزي، والدولة استعملتها، وعندما تعيد الدولة الأموال تتوفر لدينا سيولة، والحل ببيع أملاك الدولة ولكن بأموال من الخارج، كل ما زادت الودائع زادت فرص الاستثمار في البلد، وأنا لا أفهم الاتجاه لتصغير الاقتصاد".
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