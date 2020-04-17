نعمة عن أصحاب المخابز والأفران: المواطن أهم منهم جميعاً

أشار وزير الإقتصاد راوول نعمة إلى أن ربح 12% بمبيع الجملة لأصحاب المخابز والأفران هو ربح جيد جداً، والمنافسة بين أصحاب الأفران لا تعنيني، وأن اقتراحاتهم برفع سعر ربطة الخبز غير مقبول ولا حتى 250 ليرة لبنانية خارج الفرن".
ولفت في مداخلة تلفزيونية، إلى أنه "عندما طلبت فواتيرهم قرروا وقف التوزيع، انا لا زلت افتح باب التقاش ولكن الوفد خرج من المكتب فوراً، وإذا قاموا بتطبيق ما وعدوا به سنتخذ الإجراءات المناسبة"، موضحاً أنه "كل ذلك موثق علميا مع هامش ربح أكثر من 22% وهو هامش ربح ممتاز للبيع داخل الفرن، ونحن ندعم كل الطحين من مصرف لبنان، وأن الفيول مدعوم من مصرف لبنان والطحين مدعوم 85% من الدولة، والإيجارات يدفعونها بالليرة، والكهرباء والمصاريف الأخرى بالليرة، وبالنهاية المواطن أهم منهم جميعا".
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