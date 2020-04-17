السعودي لـ"النشرة": المستشفى التركي غير جاهز لمواجهة الكورونا

اعتبر رئيس ​بلدية صيدا​ المهندس ​محمد السعودي​، في حديث للـ"​النشرة​"، ان زيارة رئيس الحكومة الدكتور ​حسان دياب​ الى ​المستشفى التركي​ التخصصي للجروح و​الحروق​ في صيدا هي تفقدية، ونحن نحاول افتتاح المستشفى وتجهيزه، والحكومة ال​لبنان​ية التي تلقت ​مساعدات​ مالية لمواكبة الوضع الصحي المستجد "كورونا" في لبنان استجابت للطلب وأعطتنا جواباً إيجابياً، ونرحب بذلك".

وتعليقا على اقتراح ​وزارة الصحة​ تحويل المستشفى التركي الى مركز للحجر الصحي في اطار خطة الطوارىء الصحية لمواجهة فيروس "كورونا"، أوضح السعودي ان "المستشفى غير جاهز ويحتاج الى تجهيزات كثيرة قد تتطلب أشهراً، وتكون كورونا ان شاء الله قد انتهت في لبنان، نحن نسعى الى تشغيل المستشفى والاستفادة منه".