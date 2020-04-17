أفاد مراسل ​النشرة​ في ​حاصبيا​، انه "يسجل منذ ​الساعة​ الثامنة من مساء اليوم قيام قوات ​الاحتلال الاسرائيلي​ بإلقاء عدد من القنابل المضيئة فوق الأجزاء الشرقية -الجنوبية لبلدة ​ميس الجبل​ ويتزامن ذلك مع سماع أصوات تفجيرات تتردد في المنطقة ومصدرها الجانب الفلسطيني المحتل".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: القوات الاسرائيلية تلقي قنابل مضيئة فوق الأجزاء الشرقية لبلدة ميس الجبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.