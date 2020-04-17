حيا رئيس رابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية يوسف ضاهر "جهود زميلنا في الجامعة وزير الصحة حمد حسن في مواجهة الكورونا"، مشيرا الى أننا "كطبقة كانت متوسطة واصبحت فقيرة، فمطالبنا بعد تخطي الدولار الـ 3 الاف ليرة لم تعد مهمة بقدر أهمية بقاء لبنان، فصار همنا لبنان، ونقول أننا سننسق مع كل النقابات والروابط للدفاع عن حقوق الشعب اللبناني ومدخراته وبمواجهة الضرائب".
واضاف في حديث تلفزيوني: "الجامعة هي خط الدفاع الاول عن التعليم العالي والخريجون يحملون على اكتافهم اسم لبنان، فكفى السلطة استهتارا بالجامعة اللبنانية"، مشددا على أن المطالب الاساسية هي مطلب التفرغ القديم، بحسب معيار الكفاءة ومعيار الحاجة، والمطلب الثاني دخول الأساتذة المتفرغين الى الملاك.
كانت هذه تفاصيل خبر يوسف ضاهر: للافراج عن ملف التفرغ بحسب معايير الكفاءة والحاجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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