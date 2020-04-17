يوسف ضاهر: للافراج عن ملف التفرغ بحسب معايير الكفاءة والحاجة

حيا رئيس ​رابطة الاساتذة المتفرغين​ في الجامعة ال​لبنان​ية ​يوسف ضاهر​ "جهود زميلنا في الجامعة ​وزير الصحة​ ​حمد حسن​ في مواجهة ​الكورونا​"، مشيرا الى أننا "كطبقة كانت متوسطة واصبحت فقيرة، فمطالبنا بعد تخطي ​الدولار​ الـ 3 الاف ليرة لم تعد مهمة بقدر أهمية بقاء لبنان، فصار همنا لبنان، ونقول أننا سننسق مع كل النقابات والروابط للدفاع عن حقوق ​الشعب اللبناني​ ومدخراته وبمواجهة ​الضرائب​".

واضاف في حديث تلفزيوني: "الجامعة هي خط الدفاع الاول عن ​التعليم العالي​ والخريجون يحملون على اكتافهم اسم لبنان، فكفى ​السلطة​ استهتارا ب​الجامعة اللبنانية​"، مشددا على أن المطالب الاساسية هي مطلب التفرغ القديم، بحسب معيار الكفاءة ومعيار الحاجة، والمطلب الثاني دخول الأساتذة المتفرغين الى الملاك.