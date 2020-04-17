نقيب سواقي الشمال لبلدية طرابلس: الاستثناء حاصل والشكاوى موثقة

أكد نقيب السواقين في ​الشمال​ ​شادي السيد​، أن "استثناء ​بلدية طرابلس​ السائقين العمومين من توزيع القسائم الشرائية"، وذلك في رد على نفي البلدية المعلومات عن عملية الإستثناء.

وأشار السيد، في بيان، إلى أن "الاستثناء حاصل، والشكاوى وردت بالفعل من السواقين العموميين وقد وثقت بالصوت، وأودعت النقابة البلدية أرقام هواتف السواقين"، سائلا "هل أن من يتولون التوزيع هم من يختارون المستفيدين، أم أن البلدية أعدت لوائح منظمة بهذا الشأن؟".

وختم "لسنا من هواة الجدال أو السجال، وما لفتنا إليه هو خطأ يحتاج إلى تصحيح، لا إلى ردود لا طائل منها، نريد أن نأكل عنبا لا أن نقتل الناطور".