أكد الأمين العام لـ "التنظيم الشعبي الناصري" النائب أسامة سعد لـ "الخليج 365"، على "أهمية تشغيل المستشفى التركي التخصصي للجروح والحروق وبأسرع وقت ممكن"، معتبرا ان "المستشفى أنشىء للحوادث والجروح والحروق، وأن شاء الله لا نحتاج الى مستشفى لحالات "كورونا" في صيدا".
ولفت سعد الى انه اخذ علم وخبر بالزيارة التي سيقوم بها رئيس الحكومة حسان دياب لمدينة صيدا يوم غد على رأس عدد من الزوراء ومن بينهم وزير الصحة حسن حمد، لتفقد المستشفى التركي، المقفل منذ عشر سنوات، لا أكثر ولا أقل"، مشددا "نحن أول من طالبنا بتشغيل المستشفى ونظمنا سلسلة من التحركات الاحتجاجية والاعتصامات، ونرحب اليوم بتشغيله في أسرع وقت ممكن"، متأملاً ان "يكون مستشفى حكوميا كما باقي المستشفيات الحكومية الاخرى"، متأسفاً للتأخير الحاصل في "تجهيز مستشفى صيدا الحكومي لمواجهة فيروس "كورونا" لجهة اجراء الفحوصات ومعالجة المصابين"، لافتاً الى "ضرورة تجهيزه بسرعة ليواكب ما يعيشه لبنان من وباء".
كانت هذه تفاصيل خبر سعد لـ "النشرة": أخذت علماً وخبراً بزيارة دياب الى صيدا لا أكثر ولا أقل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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