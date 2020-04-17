تمنّى راعي أبرشيّة ​طرابلس​ وجبل ​لبنان​ للسّريان الأرثوذكس ​المطران جورج صليبا​، خلال تطواف و​مسيرة​ صلاةٍ نظّمتها جماعة يسوع خبز ​الحياة​، للبنانييّن "قيامةً مجيدةً ينعم معها لبنان بقيامة تنهضه من ركام التّحدّيات والصّعوبات المعيشيّة والاقتصادية". هذا وكانت "جماعة يسوع خبز الحياة" قد أقامت تطوافًا بالصّليب المقدّس، في شوارع منطقتي السّبتيّة والبوشريّة - السّد، حيث بارك الأب أيّوب السّعيد المؤمنين بالصّليب وقد هتف الجميع: "نسجد لٱلامك أيّها ​المسيح​، فأرنا قيامتك المجيدة".

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كانت هذه تفاصيل خبر المطران صليبا: نتمنّى قيامة مجيدة تنسحب على لبنان لتنهضه من ركام الصّعوبات المعيشيّة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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