قوى الأمن: فتح محضر باستدعاء تاجر حمضيات في حسبة صيدا

فتحت ​القوى الأمنية​، بناء لإشارة النائب العام الاستئنافي في ​الجنوب​ ​القاضي رهيف رمضان​، محضرا فوريا باستدعاء أحد تجار الحمضيات في سوق الخضار الحسبة في صيدا، وذلك على خلفية ظهور الأخير في شريط فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ويقوم ببيع صناديق الحمضيات بطريقة المزايدة والمضاربة على الاسعار خلافا لأحكام قانون ​حماية المستهلك​ وقانون العقوبات.

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